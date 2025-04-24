Bayern Münih Boey’i gözden çıkardı: Zararına gönderecekler

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Bayern Münih Boey’i gözden çıkardı: Zararına gönderecekler

Galatasaray’dan Bayern Minih’e giden Boey artık takımda istenmeyen adam oldu. Alman devi, Fransız sağ beki zararına elden çıkarmayı planlıyor.

Galatasaray'ın Bayern Münih'e 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle gönderdiği Sacha Boey, Alman devinde istediğini bulamadı.

Yaşadığı sakatlıklar ve beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Bayern Münih'te düzenli forma giyemeyen Sacha Boey, Alman devinde gözden düştü.

Bayern Münih sezon sonunda Sacha Boey ile vedalaşma planları yaparken, Fransız sağ bekin bonservisi de belirlendi. Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih, Sacha Boey için ödediği 30 milyon euroyu geri almayı pek olası görmüyor.

Oyuncunun an itibarıyla değerinin 18 milyon euro olduğu hatırlatılırken, Bayern Münih'in Sacha Boey'i bu civarda bir rakama satmaktan mutluluk duyacağı ifade edildi.

Bu sezon 14 maça çıkıp sadece 585 dakika süre alabilen Sacha Boey, 2 asistlik skor katkısı verdi.

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