Bayern Münih çılgın maçla tarihe geçti. Tam 11 gol çıktı

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Bayern Münih çılgın maçla tarihe geçti. Tam 11 gol çıktı

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında yapılan ilk maçlarda Bayern Münih tarihe geçti. Alman devi rakibi Dinamo Zagreb’e gol olup yağdı. Çılgın maçta toplam 11 gol atılırken golcü oyuncu Harry Kane de tarihe geçen bir performans gösterdi.

Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatla ilk maçlar oynandı. Gecenin en çılgın maçında tarihe geçen anlar yaşandı. Bayern Münih, kendi evinde Hırvat ekibini 9-2 mağlup etti. Alman devine galibiyeti getiren gollerin 4’ü Harry Kane’den gelirken 2 gol de Olise’den geldi. Bayern Münih’in diğer gollerini Sane ve Goretzka kaydetti.

Dinamo Zagrab’in gollerini ise Bruno Petkovic ve Takuya Ogiwara attı.

BAYERN MÜNİH TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih böylece Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta 9 ol atan ilk takım oldu. Öte yandan Karşılaşmada kaydettiği 4 golün 3'ünü penaltıdan bulan Bayern Münih'in forveti Harry Kane, Şampiyonlar Ligi tarihinde penaltıdan hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

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