Bayern Münih, Frankfurt'u 4'ledi

Kaynak: Haber Merkezi
Bayern Münih, Frankfurt'u 4'ledi

Bayern Münih, Bundesliga liderliğini sürdürdü ve Eintracht Frankfurt'u Allianz Arena'da farklı mağlup etti.

Bayern Münih, Allianz Arena'da Eintracht Frankfurt’u 4-0’lık net bir skorla mağlup ederek Bundesliga'daki liderliğini pekiştirdi. Bu sonuçla Bayern, zirvedeki avantajını sekiz puana çıkardı. Son şampiyon Bayer Leverkusen, Cumartesi günü Holstein Kiel’i 2-0 mağlup ederek farkı beş puana indirmişti. Ancak Bayern, rakibinin baskısını mükemmel bir şekilde yanıtladı.

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Bayern Münih'in ilk golü, ilk yarının son dakikalarına doğru geldi. 45+2. dakikada mükemmel bir orta sahadan bağlantı oyunuyla Leroy Sane, Michael Olise’ye harika bir pas verdi. Crystal Palace’tan transfer edilen Olise, bu pası golle sonuçlandırarak Bayern’in bu sezonki yedinci lig golünü attı.

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İkinci yarının başlarında Frankfurt savunması, Bayern’in köşe vuruşunu uzaklaştırmada zorlandı ve 61. dakikada Hiroki Ito, bu fırsatı değerlendirdi. Ito, yakın mesafeden yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. Bayern, oyun kontrolünü tamamen ele almıştı ve Frankfurt’un direnci giderek kırılmaya başladı.

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83. dakikada Jamal Musiala sahneye çıktı. Alphonso Davies'ten aldığı pasla Frankfurt savunmasını geçip kaleci Kevin Trapp’ı geçerek Bayern’in 3. golünü attı. Musiala'nın bu etkileyici performansı, takımın galibiyetini daha da pekiştirdi.

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Son olarak, yedek oyuncu Serge Gnabry, 90+2. dakikada sahneye çıkarak takımının 4. golünü kaydetti. Gnabry, Frankfurt kalecisi Trapp’ın bacaklarının arasından topu geçirerek maçı tamamladı.

Bayern Münih, bu galibiyetle 11 puanlık fark açma şansını elde etti. Önümüzdeki hafta, Stuttgart’la karşılaşacaklar. Stuttgart maçı, Bayern’in liderliğini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda belirleyici bir rol oynayacak.

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