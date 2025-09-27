Bayern Münih galibiyetinde Harry Kane'den tarihi performans!

Kaynak: Haber Merkezi
Bundesliga'da 5. haftanın açılış maçında Bayern Münih Werder Bremen'i 4-0 mağlup ederken Harry Kane tarihi bir performansa imza attı.

Almanya Bundesliga'da 5. hafta Bayern Münih-Werder Bremen maçıyla başladı.

BAYERN MÜNİH 5. HAFTA LİDERLİĞİNİ GARANTİLEDİ

Allianz Arena'da rakibini 4-0 ile geçen Bayern Münih'te goller Jonathan Tah, Harry Kane (2) ve Laimer'den geldi. Son şampiyon Bayern Münih bu sonuçla 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti ve en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkararak haftayı lider kapatmayı şimdiden garantiledi.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Werder Bremen'e karşı 2 gol atan Harry Kane tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Bayern Münih'te çıktığı 104 maçta 100 gol atarak inanılmaz bir form grafiği sergileyen İngiliz yıldız 21. yüzyılın kulübünde en hızlı 100 gole ulaşan oyuncusu oldu.

