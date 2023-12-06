Bayern Münih gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Ferdi Kadıoğlu için Bayern Münih devreye girdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bayern Münih gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Ara transfer döneminde sağ bek ve stoper arayışına giren Bayern Münih, gündemine Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu aldı. Transfer için 30 milyon euro beklentisi olan sarı-lacivertliler, Alman devinin bu rakamı karşılaması durumunda 1 ay sonra Ferdi ile vedalaşabilir.

Bayern Münih, Fenerbahçe'deki performansıyla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldı. Alman devi ara transfer döneminde milli yıldıza imza attırmak için harekete geçebilir.

20 MİLYON EURO VERİYORLAR
Sky'dan Florian Plettenberg, Ferdi Kadıoğlu'nun Bayern Münih'e 20 milyon euro bonservisin biraz altında transfer olabileceğini yazdı. Ancak sarı lacivertlilerin milli yıldızı 30 milyon Euro’nun altında bırakmaya niyeti yok.

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK
Fenerbahçe, 30 milyon Euro düzeyinde bir teklif gelmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu'nu ara transfer döneminde Bayern Münih'e gönderebilir. Avrupa'nın diğer kulüplerinin de dikkatini çeken 24 yaşındaki futbolcunun diğer talipleri ise Napoli ve Borussia Dortmund…

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