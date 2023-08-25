Bayern Münih İsrailli kaleciyle anlaştı

Yeni transferlerle sezona hızlı bir girişi yapan Alman devi Bayern Münih, son olarak kale mevkisine Daniel Peretz ile anlaştı.

Bayern Münih İsrailli kaleciyle anlaştı

Harry Kane ve Kim Min-Jae transferlerinin ardından Bayern Münih, İsrail ligi takımlarından Maccabi Tel Aviv'den İsrailli kaleci Daniel Peretz'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayan Peretz'in 18 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Bayern Münih Genel Müdürü Jan-Christian Dreesen, 23 yaşındaki kalecinin transferi hakkında "Daniel büyük potansiyele sahip bir kaleci. Genç yaşlarında yeteneğini sadece yerel düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası müsabakalarda da kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon İsrail ekibiyle 45 maça çıkan Peretz, 32 gol yedi.

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