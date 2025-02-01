Bayern Münih, Kiel karşısında öldü öldü dirildi

Bayern Münih, Bundesliga’nın 20. haftasında Holstein Kiel’i Allianz Arena’da konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle rahat bir üstünlük kurdu. Ancak maçın son dakikalarında Holstein Kiel’in baskısı Bayern’i zor durumda bıraktı. Yine de Bavyera ekibi, 4-3’lük galibiyeti koruyarak üç puanı hanesine yazdırdı.

BAYERN MÜNİH İLK YARIDA FARKI AÇTI

Maç öncesinde Bayern Münih cephesinde bazı gelişmeler yaşandı. Celtic ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesi gündemdeyken, kadroda önemli bir değişiklik dikkat çekti. Transfer söylentileriyle adı anılan 19 yaşındaki Mathys Tel, teknik ekip ve kulüp yönetiminin ortak kararıyla kadroya alınmadı. Sportif direktör Christoph Freund, "Kafası meşgul olduğu için bugün kadroda olmamasına karar verdik. Önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili düşünecek" dedi.

Bayern Münih, Slovan Bratislava’yı 3-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçına göre kadrosunda bazı değişikliklere gitti. Coman, Laimer, Upamecano, Guerreiro ve Musiala ilk 11'de yer alırken, Stanisic, Boey, Sané ve Müller yedek kulübesinde bekledi.

Maça iyi başlayan Bayern, Holstein Kiel'in katı savunması karşısında zorlandı. Konuk ekip, kompakt bir 5-4-1 dizilişiyle sahaya çıktı ve hızlı kontra ataklarla tehlike yaratmaya çalıştı. Maçın 12. dakikasında Harres önemli bir fırsat yakaladı ancak şutu az farkla auta gitti.

Bayern Münih, bu pozisyonun ardından ilk net atağında golü buldu. 19. dakikada Kimmich’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Michael Olise, topu Jamal Musiala'ya çıkardı. Musiala’nın düzgün vuruşuyla Bayern 1-0 öne geçti. Ardından Kimmich’in 25. dakikadaki serbest vuruşu direkten döndü ve kaleci Weiner’e çarpıp kornere çıktı.

Bayern Münih, rakibin dirençli oyununa rağmen topa hakimiyetini korudu. 26. dakikada Holstein Kiel beraberlik fırsatı yakaladı ancak Holtby’nin vuruşunu Kim Min-jae çizgiden çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında Bayern ikinci golünü buldu. Joshua Kimmich’in başlattığı atakta Kingsley Coman’ın yaptığı isabetli orta, 45+3'te takımına 2-0’lık üstünlük getirdi.

İKİNCİ YARIDA HEYECAN DORUKTAYDI

İkinci yarıya kontrollü başlayan Bayern Münih, 57. dakikada Harry Kane’in golüyle farkı üçe çıkardı. Ancak Holstein Kiel pes etmedi ve 64. dakikada Holtby’nin golüyle skoru 3-1’e getirdi. Bayern’in oyunu rölantiye aldığı dakikalarda konuk ekip baskısını artırdı. 78. dakikada Gigovic’in şutuyla fark bire indi.

Maçın son anlarında büyük bir heyecan yaşandı. 89. dakikada Bayern, Leroy Sané’nin golüyle skoru 4-2 yaptı. Ancak Holstein Kiel, uzatma dakikalarında Steven Skrzybski’nin golüyle tekrar umutlandı (90+3). Buna rağmen Bayern Münih, son düdüğe kadar direncini koruyarak sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı.