Bayern Münih, Köln’ün genç yeteneği Jonas Urbig'i kadrosuna katıyor

Almanya futbolunda ses getiren bir transfer gerçekleşiyor. 1. FC Köln’ün 21 yaşındaki kalecisi Jonas Urbig, Bayern Münih’e transfer oluyor. Köln ile Bayern arasındaki uzun süren görüşmeler nihayet sonuçlandı ve anlaşmaya varıldı. Bayern Münih, genç yetenek için 8 milyon euro bonservis bedeli ve 3,5 milyon euro bonus ödemeyi kabul etti.

TRANSFER SÜRECİ VE DETAYLAR

Bayern Münih’in transfer politikasındaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi. Alman devleri, Urbig için aylarca süren görüşmelerin ardından 1. FC Köln ile bonus ödemelerinin detayları üzerinde uzlaşmaya vardı. Köln, bonusların yıllar sonra ödenmesi teklifini reddederek ödeme takviminin yeniden düzenlenmesini sağladı.

Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak olan Urbig, burada Manuel Neuer’in veliahtı olarak yetiştirilecek. 2014 Dünya Kupası şampiyonu Neuer ile çalışacak olan Urbig, ilerleyen yıllarda Bayern’in kalesini devralmaya hazırlanıyor.

KÖLN İÇİN BÜYÜK KAYIP

Urbig, Köln alt yapısında yetişen ve yıllarca “geleceğin yıldızı” olarak görülen bir isimdi. Regensburg ve Greuther Fürth’e kiralık gönderildiği dönemde dikkat çeken performanslar sergileyen genç kaleci, bu sezon Köln’de forma giymeye başlamıştı. Ancak sezon başında birinci kaleci olarak çıktığı takımdaki yerini tecrübeli Marvin Schwäbe’ye kaptırdı.

Bu transferle birlikte Urbig, Köln’deki kırmızı halı serüvenini yalnızca 10 profesyonel maçın ardından sonlandırmış oldu. Şimdi kariyerine Münih’te, Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birinde devam edecek.