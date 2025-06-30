Bayern Münih Leroy Sane'ye veda etti

Galatasaray ile sözleşme imzalamasının ardından Bayern Münih ile Amerika kampına katılan Sane Alman ekibine veda etti.

Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna gelen oyuncuya hatıra olarak Bayern Münih formalı posteri ve forması hediye edildi. Alman ekibi sosyal medya hesabından Leroy Sane'ye teşekkür mesajı yayınladı.