Bayern Münih Leroy Sane'ye veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bayern Münih Leroy Sane'ye veda etti

Alman ekibi Bayern Münih, Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane'ye veda etti.

Galatasaray ile sözleşme imzalamasının ardından Bayern Münih ile Amerika kampına katılan Sane Alman ekibine veda etti.

Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna gelen oyuncuya hatıra olarak Bayern Münih formalı posteri ve forması hediye edildi. Alman ekibi sosyal medya hesabından Leroy Sane'ye teşekkür mesajı yayınladı.

gut25tawmaawwll.jpg

Son Haberler
Seferihisar’daki alevler Kuşadası sahilinden görülüyor
Seferihisar’daki alevler Kuşadası sahilinden görülüyor
Galatasaray'dan KAP bildirimi
Galatasaray'dan KAP bildirimi
50'den fazla çocuğu istismar eden eczacıya müebbet
50'den fazla çocuğu istismar eden eczacıya müebbet
Bülent Arınç'tan Erdoğan'a çok konuşulacak çağrı!
Bülent Arınç'tan Erdoğan'a çok konuşulacak çağrı!
TFF açıkladı: Galatasaray rakiplerine fark attı
TFF açıkladı: Galatasaray rakiplerine fark attı