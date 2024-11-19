Bayern Münih, Musalia’ya rekor sözleşme önerecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bayern Münih, Musalia’ya rekor sözleşme önerecek

Alman devi Bayern Münih, genç yıldızı Musalia’yı kadroda tutmak için harekete geçiyor. Gelen son haberlere göre yıldız oyuncu için rekor sözleşme teklif edilecek.

Bundesliga'da Vincent Kompany yönetiminde liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, Jamal Musiala'yı takımda tutmak istiyor. Bayern Münih altyapısına 2019'da transfer olan ve 2020'de A takıma yükselen Jamal Musiala'nın sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Genç futbolcuyu takımda tutmak isteyen Bayern Münih Musiala için rekor bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

İMZALARSA EN ÇOK KAZANAN OLACAK

Sky Sports'ta yer alan haberde Bayern Münih'in Jamal Musiala'nın sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak istediği belirtildi. Musiala'nın sözleşmeyi kabul etmesi halinde yıllık 25 milyon euro kazanacağı ve toplamda 120 milyon euroluk bir anlaşma olacağı ifade edildi.

21 yaşındaki yıldız, Bayern Münih'in teklifini kabul ederse Avrupa'da forma giyen futbolcular arasında en fazla kazanan isim olacak.

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