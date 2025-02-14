Bayern Münih Musiala ile sözleşme yeniledi

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Bayern Münih Musiala ile sözleşme yeniledi

Bayern Münih bir süredir sözleşmesini yenilemek istediği Musiala ile imzayı attı. Genç oyuncu 2030’a kadar Alman devinde forma giyecek.

Bayern Münih, 21 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala ile sözleşme yeniledi. Alman futbolcu, 2030'a kadar Bayern Münih forması giyecek.

Yeni sözleşme sonrası Musiala yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok mutluyum. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Profesyonel futbola ilk adımımı burada attım ve önümüzdeki dönemde bu kulüple büyük işler başarabileceğimize inanıyorum. Hem Münih hem de kulüpte harika taraftarlarımızla birlikte kendimi evimde hissediyorum. Başarmak istediğimiz çok şey var. Yapacağımız her şey için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 30 maça çıkan Musaiala, 15 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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