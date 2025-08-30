Bayern Münih Nicholas Jackson'ı kiralıyor: Rekor bedel!

Bayern Münih, Senegalli golcü Nicolas Jackson'ın transferi konusunda Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bundesliga devinin 15 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında sezon sonuna kadar kiraladığı Nicolas Jackson bugün Münih'e giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

Anlaşmanın satın alma opsiyonu içerdiği ve 24 yaşındaki yıldızın opsiyonun kullanılması ihtimaline yönelik Bayern Münih ile sözleşme şartlarında da prensipte anlaştığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla Premier Lig'de 30 maça çıkan Nicolas Jackson 10 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.