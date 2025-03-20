Bayern Münih oyuncusu Jiaxuan Guo hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Bayern Münih oyuncusu Jiaxuan Guo hayatını kaybetti

Madrid'de antrenman maçı sırasında yüzüne aldığı diz darbesi sonucu Jiaxuan'ın beyin ölümü gerçekleşmişti

Şubat ayında antrenman maçı sırasında yüzüne aldığı diz darbesi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Bayern Münih Dünya Karması'nın 18 yaşındaki Çinli oyuncusu Jiaxuan Guo hayatını kaybetti.

MAÇTA KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Alman kulübü Bayern Münih'in resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, 6 Şubat'ta İspanya'da bir antrenman maçı sırasında geçirdiği trajik kazanın ardından ciddi bir kafa travması yaşayan genç oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Genç stoper, 2023 yılında dünyanın dört bir yanından oyunculara yeteneklerini sergileme şansı veren Bayern Münih Dünya Karması'nda forma giymişti. Jiaxuan Guo, Çin'in genç milli takımlarında da görev yapmıştı.

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