Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçti. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

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Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçti. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde yeni hafta 9 maçla başladı. Bayern Münih, kendi evinde PSG’yi tek golle geçerken, gecenin en büyük sürprizi İngiltere’den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta oynanan dokuz maçla başladı. Gecenin en dikkat çeken skoru Manchester City’nin Feyenoord’a karşı aldığı 3-3’lük beraberlik oldu.

Gecenin merakla beklenen maçında ise Bayern Münih ile PSG karşılaştı. Alman devi, rakibini tek golle geçerek 3 puanı aldı. Galibiyet golü; 38. dakikada Kim-Min Jae'den geldi.

PSG'de Dembele 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 9 puana ulaştı. PSG ise 5 maç sonunda 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları şöyle:

S. Bratislava 2-3 Milan

Sparta Prag 0-6 Atlerico MadridA

Bayer Leverkusen 5-0 Salzburg

Barcelona 3-0 Brest

Bayern Münih 1-0 PSG

Inter 1-0 Leipzig,

Manchester City 3-3 Feyenoord

Sporting Lizbon 1-5 Arsenal

Young Boys 1-6 Atalanta

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