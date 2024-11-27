Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçti. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta oynanan dokuz maçla başladı. Gecenin en dikkat çeken skoru Manchester City’nin Feyenoord’a karşı aldığı 3-3’lük beraberlik oldu.
Gecenin merakla beklenen maçında ise Bayern Münih ile PSG karşılaştı. Alman devi, rakibini tek golle geçerek 3 puanı aldı. Galibiyet golü; 38. dakikada Kim-Min Jae'den geldi.
PSG'de Dembele 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 9 puana ulaştı. PSG ise 5 maç sonunda 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları şöyle:
S. Bratislava 2-3 Milan
Sparta Prag 0-6 Atlerico MadridA
Bayer Leverkusen 5-0 Salzburg
Barcelona 3-0 Brest
Bayern Münih 1-0 PSG
Inter 1-0 Leipzig,
Manchester City 3-3 Feyenoord
Sporting Lizbon 1-5 Arsenal
Young Boys 1-6 Atalanta