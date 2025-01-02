Bayern Münih Sane için kararını verdi. Avrupa’nın devleri peşindeydi

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Bayern Münih Sane için kararını verdi. Avrupa’nın devleri peşindeydi

Bayern Münih’ten sözleşmesi sezon sonu sona erecek Sane için karar çıktı. Yıldız oyuncu ile yeni sözleşme imzalanmayacağı öğrenildi.

Bundesliga devi Bayern Münih, Leroy Sane'nin geleceği ile ilgili kararını verdi. Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, ligin ikinci yarısında performansı yükselmezse Alman futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

Öte yandan La Liga'dan Barcelona ile Premier Lig'den Chelsea, Tottenham ve Manchester United'ın, Sane'nin Bayern Münih'teki durumunu yakından takip ettiği biliniyor.

Bayern Münih'te bu sezon 19 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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