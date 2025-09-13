Bayern Münih silindir gibi!

Kaynak: AA
Bundesliga’da fırtına gibi esen Bayern Münih, Hamburg’u Allianz Arena’da 5-0’la geçti.

Bayern Münih, Hamburg karşısında adeta maça fırtına gibi başladı.

BAYERN MAÇI ERKEN KOPARDI

Allianz Arena’daki mücadelede ev sahibi ekip, 3. dakikada Serge Gnabry ve 9. dakikada Aleksandar Pavlovic’in golleriyle skoru 2-0 yaptı.

DİAZ NOKTAYI KOYDU

26. dakikada Harry Kane’nin penaltıdan kaydettiği golle mücadelede fark üçe çıktı. 29. dakikada Luis Diaz sahneye çıkarak ilk yarının skorunu 4-0’a getirdi. İkinci devrede de tempoyu düşürmeyen Bayern, 62. dakikada Kane’nin ceza sahasındaki klas vuruşuyla 5-0’ı buldu.

Liderliğini sürdüren Bayern Münih puanını 9’a yükseltirken, Hamburg 1 puanla 17. sıraya demirledi.

