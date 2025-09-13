Bayern Münih silindir gibi!

Bayern Münih, Hamburg karşısında adeta maça fırtına gibi başladı.
BAYERN MAÇI ERKEN KOPARDI
Allianz Arena’daki mücadelede ev sahibi ekip, 3. dakikada Serge Gnabry ve 9. dakikada Aleksandar Pavlovic’in golleriyle skoru 2-0 yaptı.
DİAZ NOKTAYI KOYDU
26. dakikada Harry Kane’nin penaltıdan kaydettiği golle mücadelede fark üçe çıktı. 29. dakikada Luis Diaz sahneye çıkarak ilk yarının skorunu 4-0’a getirdi. İkinci devrede de tempoyu düşürmeyen Bayern, 62. dakikada Kane’nin ceza sahasındaki klas vuruşuyla 5-0’ı buldu.
Liderliğini sürdüren Bayern Münih puanını 9’a yükseltirken, Hamburg 1 puanla 17. sıraya demirledi.