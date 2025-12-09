Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lisbon’u 3-1 mağlup ederek 5 galibiyetini aldı.

Alman devi, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı kontrol altına alırken mücadeleye Alphonso Davies’in geri dönüşü damga vurdu.

BAYERN MUNIH 12 DAKİKADA ATTIĞI 3 GOLLE 3 PUANI ALDI

Sporting, 54. dakikada Joshua Kimmich’in kendi kalesine gönderdiği top ile öne geçse de Bayern Münih oyunun devamında üstünlüğü ele aldı ve skoru lehine çevirmeyi başardı. Rakibine karşı güçlü bir reaksiyon veren Bayern, 12 dakika içerisinde 3 gol bularak sahadan üç puanla ayrıldı.

Bayern Münih'in golleri 65. dk Serge Gnabry; 69. dk Lennart Karl ve 77. dk Jonathan Tah'tan geldi.

ALPHONSO DAVIES 9 AY SONRA SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Mart ayında milli maç sırasında yaşadığı ön çapraz bağ kopması nedeniyle dokuz ay sahalardan uzak kalan Davies, 88. dakikada oyuna girerek uzun süren tedavi sürecini sonlandırdı. Kanadalı oyuncunun dönüşü, Allianz Arena tribünlerinde büyük alkışla karşılandı.

Bayern cephesinde galibiyet kadar Davies’in sağlıklı şekilde takıma dönmesi de önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.