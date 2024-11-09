Bayern Münih, St. Pauli'yi Musiala'nın harika golüyle geçti

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Bayern Münih, St. Pauli'yi Musiala'nın harika golüyle geçti

Bayern Münih, Jamal Musiala'nın harika golüyle St. Pauli'yi 1-0 mağlup etti ve Bundesliga'da RB Leipzig ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 10. haftasında St. Pauli'yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğunda önemli bir adım daha attı. Maçın tek golü, Jamal Musiala'dan geldi. 22. dakikada 30 yard uzaklıkta topu kapan Musiala, tek bir dokunuşla topu direkten ağlara gönderdi. İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, maç boyunca sessiz kalırken, Serge Gnabry'nin asistinde kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.

Leon Goretzka, ceza sahasında şut çekse de St. Pauli kalecisi Nikola Vasilj topu kurtardı. Leroy Sane'nin şutunda ise Vasilj, topu köşeden çıkarmayı başardı. Maçın son anlarında Musiala, ikinci gol için kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutu engellendi. Bu galibiyetle Bayern Münih, RB Leipzig'in 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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