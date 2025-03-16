Bayern Münih, Union Berlin deplasmanında liderliği zora soktu

Düzenleme: Sinan Başhan
Bayern Münih, Union Berlin deplasmanında liderliği zora soktu

Bayern Münih, Bundesliga'daki ikinci maçında da galibiyete ulaşamadı. Union Berlin deplasmanında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga'nın 25. haftasında Union Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei’de oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Bayern Münih, 75. dakikada Leroy Sané’nin golüyle öne geçti. Ancak ev sahibi Union Berlin, 83. dakikada Benedict Hollerbach’ın golüyle skora denge getirdi.

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BAYERN’İN LİDERLİĞİ TEHLİKEDE

Bu sonuçla Bayern Münih, ligde üst üste ikinci kez puan kaybetti. Liderlik yarışında avantajını korumaya çalışan Bavyera ekibi, puan kaybıyla Bayer Leverkusen’in takibini sıkılaştırmasına neden oldu. Eğer Leverkusen, pazar günü Stuttgart’ı mağlup ederse Bayern ile arasındaki puan farkını altıya indirecek.

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UNİON BERLİN KÜME DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞIYOR

Union Berlin ise bu beraberlikle puanını artırarak küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı. Ligde kalma mücadelesi veren başkent ekibi, kritik bir puan kazanarak alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir adım attı.

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MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Bayern Münih, 75. dakikada Michael Olise’nin akıllıca pasında Josip Stanišić’in ceza sahasına gönderdiği topa Leroy Sané’nin dokunuşuyla öne geçti. Ancak genç kaleci Jonas Urbig’in büyük hatası, Union Berlin’e beraberlik şansı verdi. 21 yaşındaki file bekçisi, kalesinde kontrol edemediği topu Benedict Hollerbach’ın önüne düşürdü. Hollerbach da bu hatayı affetmeyerek skoru 1-1’e getirdi.

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BAYERN İÇİN ZORLU SÜREÇ

Bayern Münih, geçen hafta 125. yılını kutladığı karşılaşmada Bochum’a kaybederek büyük bir şok yaşamıştı. Hafta içinde ise Leverkusen’i Şampiyonlar Ligi’nde saf dışı bırakarak moral bulmuştu. Ancak Union Berlin karşısındaki puan kaybı, takımın istikrar sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

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