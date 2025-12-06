Bundesliga'nın 13. haftasında lider Bayern Münih Stuttgart'a konuk oldu.

İlk yarıyı Laimer'in 11'inci dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Bayern Münih ikinci yarıda rakibini gol yağmuruna tuttu.

Stuttgart 66'ya kadar maçı tek farkta tutsa da Harry Kane'in golü ikinci yarıda perdeyi açtı.

Stanisic, 78'de skoru 3-0'a getirirken bu golden 3 dakika sonra ev sahibi ekip, kaleye giden topu eliyle engelleyen Assignon'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bu pozisyonda bir de penaltı kazanan Bayern Münih Harry Kane ile farkı 4'e çıkardı.

Karşılaşmada dakikalar 88'i gösterdiğinde İngiliz yıldız bir kez daha sahneye çıkarak ağları havalandırdı ve hat-trick yaptı.

Sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Vincent Kompany'nin ekibi puanını 37'ye yükseltti.