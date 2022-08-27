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Alman devine evinde soğuk duş

Bundesliga'da haftanın sürprizi Borussia Mönchengladbach'tan geldi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 21:39
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Bayern Münih'e evinde sürpriz çelme takan Borussia Mönchengladbach paznserleri yakaladı

Alman devine evinde soğuk duş
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Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada galip gelen olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Borussia Mönchengladbach 43. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda rakip kaleye beraberlik için yüklenen Bayern Münih, aradığı golü 83. dakikada Leroy Sane ile buldu ve karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonuçla birlikte, Bayern Münih 10, Borussia Mönchengladbach 8 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Union Berlin deplasmanına gidecek. Mönchengladbach, Mainz'ı ağırlayacak.

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