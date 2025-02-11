Bayern Münih'e iki dakikalık gecikme için 15.000 euro ceza

DFB Kontrollausschuss’un yayımladığı bildiride, gecikmenin Bayern’e atfedilebileceği ve disiplin kuralları çerçevesinde ele alınacağı belirtildi. Bu durumda, iki uyarının ardından gelen üçüncü ihlalde uygulanması öngörülen ceza tutarı 15.000 Euro olarak tespit edildi.

DFB Spor Mahkemesi, disiplin yönetmeliğine göre; 30 ila 120 saniyelik gecikmelerde, ikinci uyarı sonrası gerçekleşen üçüncü ihlalin cezası olarak 15.000 Euro’luk bir para cezası uygulanacağını belirtti. Ayrıca, 1. Lig’de sekizinci ihlalde gecikme süresi 120 saniyeyi aşarsa cezanın maksimum 80.000 Euro’ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu yaptırım sistemi, kulüplerin saha içi ve saha dışı süreçlerdeki dakikliklerini sağlama konusundaki hassasiyetini ortaya koyuyor.

Mali açıdan güçlü olan Bayern, Deloitte’un yayımladığı yıllık finansal rapora göre 765,4 milyon Euro’luk gelire sahip. Avrupa’nın en zengin futbol kulüplerinden biri olan Bayern’in bu rakamı, sadece Real Madrid (1,046 milyar Euro), Manchester City (837,8 milyon Euro), Paris Saint-Germain (805,9 milyon Euro) ve Manchester United (770,6 milyon Euro) gibi devlerin gerisinde kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla, bu para cezası kulüp için maddi bir sorun teşkil etmese de disiplin açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Sahada yaşanan bu aksaklık, Bayern’in sportif performansını etkilemedi. Hamburg’da oynanan maçta elde edilen 1:0’lık galibiyet, kulübün saha içindeki üstünlüğünü ve organizasyonel gücünü ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür disiplin cezalarının kulüplerin hem maddi hem de imaj açısından ne denli önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Bayern yönetimi ise benzer durumların gelecekte yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.

Bu gelişme, futbol dünyasında disiplinin ve organizasyonun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatırken, kulüplerin hem saha içi hem de saha dışı süreçlerde titizlikle çalışmaları gerektiğini gözler önüne seriyor. Resmi açıklamalarda, DFB’nin “beamtendeutsch” (resmi bürokratik dil) üslubuyla yaptığı vurgular, disiplin kurallarına uyumun altını çiziyor. Böylece, Bayern’in bu ceza ile disiplin ve zaman yönetimi konularında bir uyarı aldığı açıkça görülüyor.