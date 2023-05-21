Bayern Münih'e Leipzig darbesi. Dortmund avantajı yakaladı

Editör: Hamza Özalkuş

Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Münih, kendi sahasında Leipzig'e 3-1 yenildi ve şampiyonluk yarışınıda büyük yara aldı. Bavyera ekibi, 25. dakikada Gnabry ile öne geçse de Leipzig gollerini peş peşe sıraladı. 64. dakikada Laimer, 76. dakikada penaltıdan Nkunku ve 86. dakikada penaltıdan Szoboszlai'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih ligde 33 maçta 68 puanda kaldı. Leipzig ise 63 puana yükseldi. Borussia Dortmund bugün deplasmanda Ausburg'u yenerse son haftaya lider olarak girecek. Bir maç eksikliği bulunan Borussia Dortmund'un ligde 67 puanda bulunuyor.