Bayern Münih, Bochum'u farklı geçerek liderlik koltuğuna oturdu

Bayern Münih, Bundesliga’nın son sırasındaki Bochum'u farklı bir skorla geçerek yeniden zirveye yerleşti. Michael Olise’nin 15. dakikada attığı 20 metreden serbest vuruş golüyle başlayan karşılaşmada, Bayern hücum gücünü sergileyerek rakibini adeta bozguna uğrattı.

Karşılaşmanın ilk golünü, 15. dakikada serbest vuruşla Michael Olise kaydetti. Böylece Olise, Bundesliga'da beş deplasman maçında beş gol atan ikinci oyuncu unvanını elde etti. Bu performansla yalnızca Harry Kane'in yanında yer alan Olise, Bayern adına kritik bir başarıya imza attı. İlk yarıda bir diğer gol ise Jamal Musiala’dan geldi; Joshua Kimmich’in ortasında arka direkte topla buluşan genç oyuncu, Bochum kalecisi Patrick Drewes’i mağlup ederek skoru artırdı.

Kane ve Sane, İkinci Yarıda Parladı

İkinci yarıya etkili başlayan Bayern’de Harry Kane, Musiala’nın pasında sezonun dokuzuncu golünü ağlara gönderdi. Bu performansla takımının Bundesliga’daki güçlü konumunu pekiştiren Kane, gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü. Ardından Leroy Sane, ceza sahası çizgisinden kıvrak bir vuruşla harika bir gole imza attı. Offside nedeniyle iptal edilen Kingsley Coman'ın golü ise takımın coşkusunu azaltmadı; Coman bir süre sonra tekrar şansını deneyerek topu üst direğe çarpıp içeri giren güzel bir vuruşla farkı daha da açtı.

Bochum’un Zor Günleri Devam Ediyor

Bochum, bu yenilginin ardından henüz galibiyetle tanışamadı ve sekiz maç sonunda yalnızca bir puanda kaldı. Ev sahibi takımın nadir fırsatlarından biri Moritz Broschinski ile gelirken, oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut Dayot Upamecano tarafından köşe vuruşuna gönderildi. Erhan Masovic'in arka direkte kaçırdığı kafa vuruşu da Bochum'un çaresizliğini gözler önüne serdi.

Teknik Kadroda Değişiklik Kapıda

Geçtiğimiz hafta Hoffenheim’a 3-1 mağlup olan Bochum, teknik direktör Peter Zeidler ve sportif direktör Marc Lettau ile yollarını ayırdı. Haziran ayında göreve gelen Zeidler’ın takımı sezon başından beri aradığı istikrarı yakalayamayınca yönetim değişikliğe gitme kararı aldı.

Bayern Münih, bu galibiyetle Bundesliga’daki liderliğini yeniden alırken, Bochum zor günlerden geçmeye devam ediyor.