Bayern Münih’i yıkan haber: Yıldız oyuncu ağır sakatlık geçirdi

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Bayern Münih’i yıkan haber: Yıldız oyuncu ağır sakatlık geçirdi

Bayern Münih gelen bir sakatlık haberi ile yıkıldı. Alman devinin yıldız oyuncularından Alphonso Davies'in sahalardan birkaç ay uzak kalması bekleniyor.

Kısa bir süre önce Bayern'in sözleşme imzaladığı Kanadalı sol bek Alphonso Davies'ten Bavyera ekibine kötü haber geldi.

Davies’in Kanada Milli Takımı’ndan dönüşü sonrası yapılan kontrollerde sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edildi. Bugün ameliyat edilecek olan 24 yaşındaki oyuncu kulüpten yapılan açıklamaya göre birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

Aynı zamanda Upamecano da sol dizinde olan sakatlıktan dolayı birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon 31 maça çıkan Alphonso Davies, 3 gol attı 3 asist yaptı.

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