Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih Union Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Union Berlin Doekhi'nin 27'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih 10 dakika sonra Luis Diaz'ın golüyle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Doekhi 83'te bir kez daha sahneye çıkaran Union Berlin'i öne geçirdi. Ancak 90'da Harry Kane zorlu deplasmanda 1 puanı kurtarmayı başardı.

Sezon başından itibaren tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçı da kazanan Bayern Münih sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak ilk puan kaybını yaşadı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 28'e, Union Berlin ise 12'ye yükseltti.