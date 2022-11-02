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Manuel Neuer'den flaş kanser itirafı

Tecrübeli kaleci Manuel Neuer, cilt kanseri olduğunu ve 3 kez ameliyat olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 14:14
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Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu Manuel Neuer cilt kanseri olduğunu açıkladı

Manuel Neuer'den flaş kanser itirafı
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Bayern ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız kalecisi Manuel Neuer, üzücü haberi paylaştı.

Alman basınına konuşan 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi cilt kanseri olduğunu açıkladı.

Bu hastalıktan dolayı 3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım." dedi.

Başarılı file bekçisi ayrıca, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." açıklamasını yaptı.

Manuel Neuer, daha önce omuzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle forma giyemiyordu.

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Ddr
2.11.2022 14:17
Geçmiş olsun Noyer kardeş.  
 
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