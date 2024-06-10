Bayern Münih'in yıldızı transfer ateşini yaktı. Galatasaray taraftarı ayaklandı

Bayern Münih’in orta saha oyuncusu Leon Goretzka’nın, Instagram üzerinden Galatasaray ile ilgili bir paylaşımı beğenmesi taraftarları heyecanlandırdı.

Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Alman futbolcu Christoph Kramer’in “Galatasaray’a gel” yorumu, Goretzka’nın sosyal medya hesabında karşılık buldu.

33 yaşındaki Christoph Kramer, eski takım arkadaşı Goretzka’nın gönderisine “Galatasaray’a gel” yorumunu bıraktı. Bu çağrıya Goretzka’nın beğenisiyle yanıt vermesi, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre, 30 milyon euro piyasa değerine sahip Goretzka, Bayern Münih tarafından satış listesine alınan altı oyuncudan biri olarak gösteriliyor.

Geçen sezon Bayern Münih ile 42 maça çıkan Goretzka, rakip fileleri altı kez havalandırırken, on bir asistlik performans sergiledi.