Bayern Münih yarım düzine gol attı

Almanya'da Bundesliga'nın 12. haftasında sahasında Mainz'i konuk eden Bayern Münih, gol atmaya doyamadı. Bayern sahadan 6-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Serge Gnabry, 28. dakikada Jamal Musiala, 43. dakikada Sadio Mane, 58. dakikada Leon Goretzka, 79. dakikada Mathys Tel ve 86. dakikada Eric Maxim Choupo - Moting kaydetti. Mainz'ın golleri ise 45+4. dakikada Widmer ve 82. dakikada Ingvartsen'den geldi.

Bayern Münih'ten Sadio Mane 43. dakikada, Mainz'dan da Burkardt 45+3. dakikada penaltı vuruşlarından faydalanamadı.