Bayern Münih'te flaş ayrılık

Bundesliga'da üst üste 11. kez şampiyon olan Bayern Münih, sportif direktör Hasan Salihamidzic ve kulüp CEO'su Oliver Kahn'ın görevlerine son verdi.



KAHN'IN YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Alman basınından Kicker; bu sezon bazı gelişmelerin istenildeği şekilde ilermemesi sonrası sonuçlardan bağımsız olarak Kahn ve Salihamidzic'in kulüp kararıyla yolların ayrıldığını belirtti. Kulüp denetim kurulunun kısa süreli olağanüstü toplantısı sonucu bu karara varıldığı açıklandı. Jan-Christian Dreesen'in Oliver Kahn'dan boşalan göreve getirileceği belirtildi.