Bayern Münih'te görevine son verilen Salihamidzic'ten ilk açıklama

Bundesliga'da son hafta averajla şampiyon olan Bayern Münih'te, sportif direktör Hasan Salihamidzic ve kulüp CEO'su Oliver Kahn'ın görevine son verilmişti.

İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

Görevine son verildikten sonra ilk açıklamasını yapan Salihamidzic, ''Bayern'e hiç kin beslemiyorum. Her zaman Bayern'deyim. Hep burada yaşadım ve hep böyle kalacak. Bir şeyi çok açıklığa kavuşturmak istiyorum. Uli ve Herbert Hainer ile yaptığım konuşmalarda şunu söyledim: Her zaman Bayern ile dost kalmak istiyorum.'' şeklinde konuştu.

Hasan Salihamidzic, 2017 yılında Bayern Münih'in sportif direktörü olmuştu.