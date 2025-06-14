Bayern Münih'ten açıklama! Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve transferde gaza basan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sağ bek pozisyonu için eski oyuncusu Sacha Boey ile ilgilenen Süper Lig devi için iyi bir haber geldi.

BAYERN MÜNİH'TEN SACHA BOEY AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılılar, sağ bek bölgesi için Bayern Münih forması giyen eski futbolcusu Sacha Boey'u gündemine almış ve Boey için Alman ekibiyle temasa geçmişti. 24 yaşındaki futbolcu için Alman temsilcisinden açıklama geldi.



Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Sağ bek pozisyonunda Laimer, Stanisic ve Boey var. Gerçekçi bakarsak; bu pozisyon için oldukça fazla sayıda oyuncumuz var. Boey şu anda bizim için oynayacak ama 3 sağ bek, bir kadro için lüks." dedi.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Sky ise Galatasaray'ın Fransız futbolcuyu kiralamak istediğini, Bayern Münih'in ise bonservisiyle göndermek istediğini duyurdu. Bayern Münih'te sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Sacha Boey'un, Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.