Bayern Münih’ten Boey için karar çıktı: Galatasaray rekor bonservisle göndermişti

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Bayern Münih’ten Boey için karar çıktı: Galatasaray rekor bonservisle göndermişti

Galatasaray’dan rekor bonservis bedeli ile Bayern Münih’e giden Sacha Boey için flaş karar çıktı. Alman devi, 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılmasına izin verecek.

Bayern Münih, sağ bek pozisyonunda Josip Stanisic ve Konrad Laimer ile devam etme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Alman ekibinde Sacha Boey'in geleceği tehlikeye girdi.

Sky'ın edindiği bilgilere göre; Kulüp içindeki planlama doğrultusunda Sacha Boey'in yaz aylarında takımdan ayrılmasına izin verilecek. Fransız oyuncunun mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

24 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan 30 milyon euro karşılığında Bayern'e katılmıştı. Fransız sağ bek, Alman devinde geçirdiği bir yılı aşkın sürede yalnızca 13 resmi maça çıktı ve bir asist yaptı.

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