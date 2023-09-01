Bayern Münih'ten Galatasaray değerlendirmesi

Bayern Münih başkanı, teknik direktör Thomas Tuchel ve oyuncular Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri hakkında açıklamalarda bulundular.

Bayern Münih'ten Galatasaray değerlendirmesi

2023-2024 Şampiyonlar Ligi kura çekimi Monaco’da gerçekleştirildi. Temsilcimiz Galatasaray A grubuna düşerek Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag’ın rakibi oldu.

Kura çekiminin ardından konuşan Bayern Münih başkanı, teknik direktör Thomas Tuchel ve oyuncular Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakiplerini değerlendirdi.

JEAN CHRISTIAN DREESEN
"Hepimiz futbolun bu en büyük maçlarını dört gözle bekliyoruz. Kulüp futbolundaki en üst seviye bu ve öyle de kalacak. Bu turnuvada hep üst düzey takımlar ve ilgi çekici bir grubumuz oldu. Manchester United, Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve kendileriyle tarihsel rekabetimiz var. Kopenhag ve Galatasaray elemelerden geldi ama biz onların ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. 2020'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan sonra 3 defa çeyrek finalde elendik. Bu sezon daha da ileriye gitmek en büyük arzumuz ama öncelikle bu gruptan çıkmamız gerekiyor"

THOMAS TUCHEL
"Şampiyonlar Ligi'nde her rakip, büyük bir coşkuyla ve büyük bir özveriyle mücadele eder. Manchester United, Kopenhag ve Galatasaray hem oyuncuları hem de taraftarları ile son derece iyi rakipler. Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz"

KINGSLEY COMAN
"Şampiyonlar Ligi sonunda yeniden başlıyor. Tekrar oynamak için sabırsızlanıyoruz. Bence gruptan çıkmak için şansımız son derecek yüksek, bu açıdan çok güzel bir grup. Kişisel olarak, üç rakip stadyumun hiçbirinde oynamadım. Bu yüzden seyahatleri ve yeni deneyimleri gerçekten dört gözle bekliyorum"

KONARD LAIMER
"Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih forması giymeyi, oynamayı ve özel atmosferi dört gözle bekliyorum. Kura çekimi son derece heyecan vericiydi. Manchester United, Kopenhag ve Galatasaray'a karşı hiç oynamadım. Şimdiden sabırsızlanıyorum ve gruptan çıkacağımıza inanıyorum"

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