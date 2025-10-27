Bayern Münih, taraftar tepkileri üzerine eski futbolcusu Jerome Boateng’in kulübe dönerek teknik ekiple kısa süreli bir antrenörlük stajı yapma planının iptal edildiğini açıkladı.

Kulübün teknik direktörü Vincent Kompany, eylül ayında yaptığı bir basın toplantısında Boateng’e “birkaç haftalık staj” imkânı sunulduğunu söylemişti. Ancak taraftarların tepkisinin ardından, Bayern Münih cumartesi akşamı yaptığı açıklamayla bu planın iptal edildiğini duyurdu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN PROTESTO

Tepkilerin nedeni, Boateng’in 2018’de eski kız arkadaşına kasten yaralama suçlamasıyla yargılandığı davada aldığı 2024 tarihli mahkeme kararı oldu. Münih mahkemesi, Boateng’i suçlu bularak 200 bin euroluk ertelenmiş para cezası ve 100 bin euroluk bağış yükümlülüğü getirmişti. Ancak bu karar, sabıka kaydına işlenmemişti.

Boateng, suçlamaları reddetmiş olsa da Bayern taraftarları, oyuncunun kulübe dönüşüne sert şekilde karşı çıktı. Borussia Dortmund maçı sırasında tribünlerde, “Aile içi şiddete hayır” temalı pankartlar açıldı. Taraftarlar benzer protestoları Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge karşılaşması sırasında da sürdürdü.

BAYERN MUNIH: "BOATENG KULÜBÜN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYOR"

Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach maçı sonrası yaptığı açıklamada, planlanan stajın iptal edildiğini şu ifadelerle duyurdu:

“Bu hafta FC Bayern ve Jerome Boateng arasında yapılan yapıcı görüşmelerin ardından, Boateng’in kulüpte staj yapmaması kararlaştırılmıştır. Jerome, FC Bayern’e çok bağlı bir isimdir ancak hakkındaki tartışmalar nedeniyle kulübün zarar görmesini istememektedir.”

BOATENG’DEN: “BAYERN MUNIH'İN ODAĞI SAHADA OLSUN”

Jerome Boateng de Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu sözlerle alınan kararı doğruladı:

“Sevgili FC Bayern, sevgili Vincent; hakkımdaki tartışmalar sonrası, A lisansım ve kendi projelerim olan RYZR ile Arena2’ye odaklanmaya karar verdim. Bayern’in odağı sadece sahada olmalı. Bana gösterilen güven ve fırsat için minnettarım. Takıma sezon sonunda büyük hedeflerine ulaşma yolunda başarılar diliyorum. Destek mesajları gönderen tüm taraftarlara da teşekkür ederim.”

"KARMAŞIK BİR VAKA"

Bayern CEO’su Jan-Christian Dreesen, daha önce Boateng’in durumunu “karmaşık bir vaka” olarak nitelendirmiş ve “Her insanın rehabilitasyon hakkı vardır” demişti. Ancak yoğun kamuoyu baskısı sonrasında kulüp geri adım attı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Jerome Boateng, 2011-2021 yılları arasında Bayern Münih formasıyla 200’den fazla maça çıktı ve birçok şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde ayrıca Hertha Berlin, Hamburg ve Manchester City formaları giyen Boateng, Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası zaferine de imza atmıştı.