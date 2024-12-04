Bayern Münih’ten Musiala’ya rekor sözleşme

Kaynak: Haber Merkezi
Bayern Münih’ten Musiala’ya rekor sözleşme

Bayern Mümih, Musiala’ya rekor sözleşme teklif ediyor. Genç yıldız, sözleşmeyi kabul etmesi durumunda yıllık 25 milyon euro kazanacak.

Bayern Münih, genç yıldızı Musiala’y a rekor sözleşme önerdi. Alman devi, yıldız oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Bayern Münih ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden genç oyuncu, yeni sözleşmesiyle birlikte önemli bir yıllık ücret kazanacak. Alman devinin, yeni sözleşmeyle birlikte Musiala'ya senelik 25 milyon euro vereceği belirtildi.

Bayern Münih, Musiala ile yeni sözleşmeyi kısa süre içerisinde resmiyete dökmeyi planlıyor. Bayern Münih'te bu sezon 18 maçta süre bulan Musiala, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.

Son Haberler
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda