Bayern Münih’ten Musiala’ya rekor sözleşme

Bayern Münih, genç yıldızı Musiala’y a rekor sözleşme önerdi. Alman devi, yıldız oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Bayern Münih ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden genç oyuncu, yeni sözleşmesiyle birlikte önemli bir yıllık ücret kazanacak. Alman devinin, yeni sözleşmeyle birlikte Musiala'ya senelik 25 milyon euro vereceği belirtildi.



Bayern Münih, Musiala ile yeni sözleşmeyi kısa süre içerisinde resmiyete dökmeyi planlıyor. Bayern Münih'te bu sezon 18 maçta süre bulan Musiala, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.