Bayern Münih'ten sezonun ilk transferi geldi

Editör: Barış Atakan

Almanya'da sezonu şampiyon tamamlayan ve üst üste 11. şampiyonluğunu elde eden Bayern Münih, sezonun ilk transferini yaptı.

Münih, RB Leipzig'te forma giyen Konrad Laimer'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 'Bayern Münih'e hoşgeldin' ifadeleri kullanıldı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

26 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına sözleşme imzalandığı belirtildi. Leipzig ile sözleşmesi sona eren futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen açıklamasında, "Konrad Laimer'i kadromuza kattığımız için mutluluk duyuyoruz. 2 Almanya Kupası şampiyonluğuyla buraya geldi ve bizimle birlikte birçok başarıya imza atmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulübe konuşan Laimer, "Benim için hayallerin gerçeğe dönüştüğü an. Bayern Münih dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Taraftarlar ve bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Doğru yerdeyim." dedi.