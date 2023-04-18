Bayern Münih'ten şoke eden Mane kararı. Leroy Sane'yi yumruklamıştı

Alman devi Bayern Münih, takım arkadaşını yumruklayan Mane'yi takımdan göndermeye hazırlanıyor.

Bayern Münih'ten şoke eden Mane kararı. Leroy Sane'yi yumruklamıştı

Editör: Fatma Demirkaya

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0'lık Manchester City mağlubiyeti sonrası soyunma odasına Leroy Sane'yi yumruklayan Sadio Mane için işler yolunda gitmiyor.

Alman devi, yaşanılan olay sonrası Mane'yi kadro dışı bıraktı ve 300 bin euronun üzerinde de para cezası verdi.

Bunun Bavyera ekibinin tarihinde bir futbolcuya kesilen en yüksek ceza olduğu bildirildi.

YOLLAR AYRILACAK
Bayern Münih, bu cezaların üstüne Mane'yi takımdan göndermek istiyor.

Alman basınında geçen habere göre Bayern Münih, sezon sonu Mane ile karşılıklı olarak yollarını ayıracak.

31 yaşındaki Sadio Mane'nin 30 Haziran 2025 tarihine kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

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