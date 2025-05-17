Bayern satış listesine koydu, Fenerbahçe harekete geçti

11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye bu sezon da uzak kalan Fenerbahçe’de Eylül ayında olağanüstü kongre kararı alınmasının gözler transfere çevrildi. Fenerbahçe Yönetimi transferleri bir an önce tamamlayıp Eylül ayındaki kongreye güçlü girmeyi hedefliyor. Bu yönde Sarı-Lacivertliler transferde yıldız isimleri radarına aldı. Bu isimlerden biri de Bayern Münih’ten ayrılma kararı alan Leon Goretzka.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Alman kulübü yeni sözleşme yapmayı planlamıyor. Orta sahasında Palhinha, Pavlovic ve Kimmich gibi isimlere sahip olan Münih, tecrübeli oyuncuyla bu yaz yollarını ayırarak bonservis bedeli elde etmeyi istiyor.

Bu sezon Amrabat, İsmail Yüksek, Syzmanski gibi isimlerden yeterli verimi alamayan ve bu bölgede revizyona gitmek isteyen Fenerbahçe, Goretzka için Alman devi ile görüşmelere başlayacak. Goretzka bu sezon Bundesliga’da 25 maçta forma giyip 4 gol ve 1 asist katkısı yaptı.