Bayern, son çeyrekteki harika performansıyla Bamberg'i 84-82 yendi

Bayern Münih, Bundesliga Basketbol Ligi'ndeki (BBL) son maçında Bamberg Baskets’i 84-82’lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın en dikkat çeken özelliği, Bayern'in son çeyrekteki müthiş geri dönüşü oldu. Özellikle dış şutlarda son çeyrekteki etkili performansları sayesinde maçı çevirmeyi başardılar. Maç boyunca zaman zaman zorluklar yaşasalar da, ev sahibi takım son dakikalarda gösterdiği üstün oyunla galibiyeti kazandı.

BAMBERG'İN ERKEN ÜSTÜNLÜĞÜ

Maçın ilk bölümlerinde Bamberg, Bayern’i etkili bir şekilde geride bırakmayı başardı. İlk çeyreğin ortalarına kadar dış şutlarda zayıf bir performans sergileyen Bamberg, ancak hücumda ikinci şanslar yaratarak maçın hakimiyetini elinde tutmaya devam etti. Bayern'in oyun akışında sorunlar yaşandı ve hücumlar dağınık görünüyordu. Ancak, dünya şampiyonu Justus Hollatz maçın 7. dakikasında ilk kez sahaya adım attı. İlk çeyrek sonunda Bayern, sadece 17-21’lik bir farkla gerideydi.

BAMBERG İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İkinci çeyrekte Bayern Münih, oyun düzenini oturtmakta zorlandı, fakat Bamberg yine de skoru açma fırsatı bulamadı. Bayern, Brankovic’in dunkıyla 4 dakika kala 28-28’lik eşitliği sağladı. Yine de, Bamberg sürekli olarak çözüm bulmaya devam etti ve ilk yarıyı 35-41 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Üçüncü çeyrekte Bayern, genellikle Edwards’a güvenerek oyunu çevirmeye çalıştı. Ancak Bamberg, kolay sayılar bularak üstünlüğünü sürdürdü. Dış şutlarda sıkıntı çeken Bamberg, birkaç top kaybı da yapınca Bayern son çeyreğe 56-54 önde girdi.

Bester Shooter in Europa! pic.twitter.com/XExSL5izXY — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) January 26, 2025

SON ÇEYREKTE BAYERN'İN MUHTEŞEM YÜKSELİŞİ

Son çeyrekte Bayern, Lucic ve Hollatz'ın üçlükleriyle farkı açtı ve 73-64 öne geçti. Bamberg, Locke ile hemen cevap verdi ve kısa sürede farkı üç sayıya indirdi. Ancak Bayern, üstünlüklerini kaybetmedi ve son dakikalarda Bamberg, Watson-Boye'nin serbest atışıyla 82-79’a gelse de, maçın galibi Bayern Münih oldu. Locke, son saniyede attığı basketle durumu 84-82 yaptı, ancak Bayern zaferi kutladı.

Bamberg, Bundesliga’da bir sonraki maçını evinde oynayacak. Oberfranken'de MBC'yi ağırlayacak olan Bamberg, bu kez galibiyet almayı hedefliyor. Maç, 1 Şubat Cumartesi günü 18:30'da başlayacak.