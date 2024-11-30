Bayern yıldızı Alphonso Davies alkol kontrolünde yakalandı

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Alphonso Davies, perşembe gecesi Münih'in Altstadt bölgesinde yapılan bir trafik kontrolü sırasında alkol kullandığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Alman basınına göre, saat 02.15 sıralarında gerçekleşen olayda, 24 yaşındaki futbolcunun Lamborghini Urus marka aracında alkol kokusu fark eden polis ekipleri, Davies'i alkol testi için karakola götürdü. Test sonucu, genç futbolcunun kanında 0,6 promil alkol bulunduğunu ortaya koydu.

HUKUKİ SONUÇLAR VE BAYERN’İN SESSİZLİĞİ

Almanya'da 0,5 promilin üzerindeki alkol seviyeleri idari bir ihlal olarak değerlendiriliyor. Alman avukat Gennaro Festa’ya göre, Davies’in durumunda 500 euro para cezası ve bir ay ehliyetine el konulması söz konusu. Ancak, Davies'in halen ehliyetine sahip olduğu ve ertesi gün öğle saatlerinde antrenman sahasına kendi aracını kullanarak geldiği belirtildi. Bayern Münih kulübü ve Alman polisi, mahremiyet gerekçesiyle konu hakkında açıklama yapmayı reddetti.

DAVİES’İN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

2019 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen ve toplamda 212 resmi maçta sahaya çıkan Alphonso Davies, kariyerinde birçok başarıya imza attı. Özellikle Real Madrid'e transfer olacağına dair iddialar sıkça gündeme geliyor. Ancak, oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor ve bu olay, hem Davies’in hem de Bayern’in gelecekteki planlarını etkileyebilir.

Münih gecelerinde yaşanan bu olay, hem futbolcunun profesyonel kariyerinde hem de kişisel hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir.