Bayern’de Musiala şoku

Bayern Münih’in genç yıldızı Jamal Musiala, Bundesliga’da Augsburg’a karşı oynanan maçta sakatlanarak sahayı terk etti. Takımın önemli isimleri Manuel Neuer, Dayot Upamecano ve Alphonso Davies’in de sakat olduğu dönemde Musiala’nın kaybı, Bavyera ekibini kritik bir dönemde büyük bir sıkıntıya soktu.

MUSİALA’NIN SAKATLIĞI BAYERN’İ KORKUTTU

Augsburg karşısında Bayern’in ilk yarıdaki beraberlik golünü atan Jamal Musiala, kısa süre sonra bir sakatlık geçirerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlığı sonrası sahayı terk ederken iki sağlık görevlisinin yardımına ihtiyaç duyan oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

INTER MAÇI ÖNCESİ KÖTÜ HABER

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio’ya göre Musiala’nın sakatlığı ciddi olabilir ve en azından Bayern’in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Inter karşısında forma giyemeyecek. Bu durum, teknik direktör Vincent Kompany’yi kadro seçiminde zor bir duruma sokuyor.

BAYERN’DE EKSİK SAYISI ARTIYOR

Musiala’nın yanı sıra Bayern’in önemli isimlerinden Manuel Neuer, savunma hattının kilit ismi Dayot Upamecano ve sol bek Alphonso Davies de sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Ayrıca, Japon savunmacı Hiroki Ito, Raphael Guerreiro, Leon Goretzka ve Kingsley Coman’ın da Inter maçında sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

INTER İÇİN AVANTAJ DOĞDU

Bayern’in artan sakatlık problemleri, Inter için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Alman devi zorlu bir süreçten geçerken, Inter çeyrek finalde avantaj sağlamak için bu durumu kendi lehine çevirmek isteyecek. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağı Salı gecesi oynanacak.