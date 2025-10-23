Bayhan'dan sonra Acun Ilıcalı, Keremcem'in de Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.
Survivor 2026 Ünlüler & All Star yarışmasının ilk yarışmacısı günlerce konuşulmuştu. İlk Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan olurken, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yeni bir isimi daha açıkladı.
Şarkıcı Bayhan'ın ardından sanatçı Keremcem de Survivor 2026'da yer alacak.
Acun Ilıcalı paylaşımında 'Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.
Öte yandan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun da Survivor’da yarışacağı iddia edilmişti. Ama konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.