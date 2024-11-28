Bayhan'ın babası hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Bayhan'ın babası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Bayhan sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini açıkladı.

Popstar yarışmasının unutulmaz isimlerinden Bayhan Gürhan, baba acısıyla sarsıldı. Gürhan, babası Sabahattin Gürhan'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Babam Sabahattin Gürhan hayata veda etmiştir. Cenazesi Cuma günü saat 15.00'te Adana'daki evinden kaldırılıp Akkapı Mezarlığı'na defnedilecektir."

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan’ın acı haberi, takipçileri ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı. Hayranları, Bayhan’a sosyal medya üzerinden taziye mesajları gönderdi.

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