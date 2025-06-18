Bayhan'ın şarkısı ülke sınırları aştı

Gassal dizisinin ikinci sezon bölümlerinde solist olarak yer alan ünlü şarkıcı Bayhan, seslendirdiği şarkılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle dizide seslendirdiği “Efendim İşitmedim” adlı parça, sınırları aşarak Güney Kore’ye kadar ulaştı.

Şarkıcı Bayhan Gassal'ın oyuncu kadrosuna katıldı

Güney Koreli sanatçılar Hoon Doo ve Doo Jin Soo, şarkıyı hem Korece hem de Türkçe yorumlayarak sosyal medyada paylaştı.

Bayhan’ın performansları, dizideki karakter Baki’nin sahnelerine de güçlü bir atmosfer katmıştı. “Efendim İşitmedim” şarkısının Koreli sanatçılar tarafından seslendirilmesi, uluslararası beğeniyi de beraberinde getirdi.

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Hoon Doo ve Doo Jin Soo ikilisi, kayıt stüdyosunda söyledikleri şarkının bir bölümünü Korece, nakarat kısmını ise Türkçe yorumladı. Bu performans sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kendi yorumlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan Güney Koreli ikiliye, Bayhan da teşekkür mesajı ile karşılık verdi. Bayhan’ın duygulu sesi ve sahne tarzı izleyenlerden büyük beğeni alırken, “Efendim İşitmedim” şarkısı sosyal medyada hızla yayılarak dinlenme rekorları kırmaya devam ediyor.