Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti

Edirne'de, halk arasında "Bayır Deresi" olarak bilinen Kazanova drenaj kanalı DSİ ekiplerince kirlilikten arındırıldı.

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Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti 1

Geçen yıl DSİ ve belediye ekiplerince temizlenen Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kanal, zaman içinde rüzgarla sürüklenen ve atılan çöplerle yine eski haline büründü.

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Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti 2

Mahalle sakinlerinin, kötü koku yayan ve çirkin görüntü oluşturan kanalın temizlenmesi talebinin ardından DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptı.

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Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti 3

Kirlilikle gündeme gelen kanal, iş makineleri yardımıyla temizlendi, üzerindeki çöp ve yosun tortuları alındı.

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Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti 4

(Kaynak: AA)

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Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti 5
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Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti 6
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Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti 7
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Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti 8
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Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti 9
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Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti 10
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