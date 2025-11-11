YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okuttu.

Belde camisinde yatsı namazı öncesi okutulan Mevlid-i Şerif’e belde halkı yoğun ilgi gösterdi. Programa Belediye Başkanı Aykut Dilsiz de katılarak yatsı namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulundu.

Başkan Dilsiz yaptığı açıklamada, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan yapmış bütün ecdadımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.” dedi.