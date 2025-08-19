Bayırköy Belediyesinden Ankara ve Çanakkale gezisi fırsatı

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Bilecik’in merkeze bağlı Bayırköy Belde Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak Ankara ve Çanakkale’ye ücretsiz gezi programı düzenleneceğini duyurdu.

Bayırköy Belediyesinden ücretsiz gezi fırsatı ile ilgili yapılan açıklamada vatandaşların ön başvurularını Belediyeye şahsen yapmaları gerektiği ve ücretsiz gezinin kontenjanla sınırlı olduğu duyuruldu. Ayrıca yapılan duyuruda ön başvuruların kontenjanı aşması durumunda ücretsiz geziye katılacakların kura ile belirleneceği belirtildi.

Ücretsiz gezi fırsatı ile ilgili olarak Bayırköy Belediyesinden yapılan duyuruda, “Katılmak isteyen vatandaşlarımızın ön başvurularını Belediyemize şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvurular sınırlı kontenjan ile olup, katılımcılar kura ile belirlenecektir. Tüm halkımızı bu anlamlı yolculuğa davet ediyoruz.” denildi.