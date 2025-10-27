YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Bayırköy Beldesinde belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile görüş açısının kısıtlı olduğu bölgelere trafik güvenlik aynaları yerleştirildi.

Bayırköy Belediyesinden yapılan açıklamada, bu çalışma ile hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğinin sağlandığı vurgulandı.

Belediyeden konu ile ilgili yapılan açıklamada,, "Beldemizde trafik güvenliğini artırmak amacıyla, görüş açısının kısıtlı olduğu bölgelere trafik güvenlik aynaları yerleştirdik. Bu sayede hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın güvenliğini sağlamış olduk." denildi.