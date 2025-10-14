YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi öğrencilerin okul çıkış saatlerinde yaşadıkları aksaklıkları gidermek amacıyla servis saatlerinde yeniden düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Servis saatlerinde yapılan yeni düzenlemeye göre öğrenci servisleri Bayırköy’den Bilecik’e 07:30, 09:00 ve 13:45’te hareket edecek.

Bilecik’ten Bayırköy’e dönüş saatleri ise 08:05, 12:00, 16:15 ve 17:00 olarak belirlendi.

Bayırköy Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin okul çıkış saatlerinde yaşadıkları aksaklıkları gidermek amacıyla, öğrenci servis saatleri yeniden düzenlenmiştir. Vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize önemle duyurulur.” denildi.